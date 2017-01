Trois hommes ont été interpellés dimanche 1er janvier pour vol et violences après s'être "invités" à des soirées privées du Nouvel An.

par Léa Stassinet , Avec AFP publié le 02/01/2017 à 12:45

"Ils ont vu de la lumière et ils sont entrés". Voilà comment une source policière explique le geste de trois hommes qui se sont invités à deux reprises à des réveillons privés du Vésinet, commune cossue des Yvelines. Ils profitaient de l'alcoolisation des convives pour dérober des objets high-tech.



La virée des trois amis commence à 4 heures du matin, lorsque ces jeunes, âgés d'une vingtaine d'année, s'introduisent dans une première villa. Ils réussissent notamment à voler des téléphones portables et des appareils photos.



Mais lors de leur deuxième visite, ils sont repérés par les invités, qui tentent de les stopper. Les voleurs donnent alors une série de coups de pied et coups de poing aux occupants de la villa, qui souffrent d'ecchymoses et de contusions. Les malfaiteurs, qui n'étaient pas armés, ont ensuite pris la fuite à bord d'un 4x4 qui leur appartenait, pour se faire arrêter quelques kilomètres plus loin par la police, à Versailles, d'où les trois jeunes sont originaires.



Déjà connus des services de police pour vol à l'étalage et violences, ils ont été placés en garde à vue pour "vol et violences volontaires". Les trois suspects n'ont, à l'heure qu'il est, toujours pas reconnu les faits.