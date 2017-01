REPLAY - CONFIDENTIELS RTL - Aucun des entourages des trois candidats en passe de se qualifier pour le deuxième tour de la primaire de la gauche n'échappe à l'incertitude et au doute.

par Pauline De Saint-Rémy publié le 20/01/2017 à 09:54

À la sortie du troisième et dernier débat télévisé de la primaire initiée par le PS, jeudi 19 janvier, les uns et les autres vantaient bien sûr la prestation de leur candidat. "Je l'ai trouvé excellent, comme d'habitude", confiait le député Patrick Menucci à propos de son poulain, Vincent Peillon. Même tonalité Chez Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Manuel Valls, où on soulignait la "présidentialité" du candidat. Mais une fois que les micros étaient éteints et les caméras posées au sol, aucun des entourages des trois principaux candidats n'échappait en réalité à l'incertitude et au doute.



"La vérité c'est qu'on est dans le noir. Quand on est entre nous on se le dit, on est tous paumés", nous a, par exemple, assuré un proche d'Arnaud Montebourg. Force est de constater qu'ils sont trois (Montebourg, Hamon et Valls) en position de se qualifier pour le second tour, si on en croit les sondages. Des sondages qui sont très serrés.



Il y a aussi cette intuition, chez certains socialistes, qu'il y aura une surprise dimanche 22 janvier, comme l'effondrement brutal de l'un de ses trois-là. D'où ce pronostic apeuré du lieutenant d'un des trois candidats à l'issue du troisième débat : "Ils ne peuvent pas être trois entre 25 et 30%, ce n'est pas possible. Je reste persuadé qu'il y en a un qui sera la Ségolène de 2011. Il y aura une victime dimanche soir". Pour mémoire, Ségolène Royal n'avait obtenu que 7% des voix et avait fini la soirée en larmes.