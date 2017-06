Figure emblématique de l'eau Rozana, Pierre Papillaud est décédé

publié le 14/06/2017 à 06:15

Il était devenu le visage d'une eau "na-tu-rellement magnésienne". Pierre Papillaud, célèbre pour ses mises en scène dans les publicités pour l'eau Rozana, est décédé mardi 12 juin à l'âge de 81 ans, rapporte Ouest-France.



"C’est une figure qui s’en va", a déclaré au quotidien Alain Lenormand, maire de La Ferrière-Bochard (Orne), où s'était implanté il y a plus de 50 ans l'entreprise Roxane. Cette dernière, qui produit plusieurs minérales, de Cristaline à St-Yorre en passant par Vichy Célestins, était dirigée par Pierre Papillaud depuis 1959. Progressivement, il avait érigé la société au rang de leader français de l'eau minérale.

"Il avait ses coups de gueule certes, mais il avait un cœur en or. C’est une grosse perte. Pour l’entreprise et pour la commune", a aussi déclaré le maire de La Ferrière-Bochard, dont Pierre Papillaud avait été élu conseiller municipal. Sur les réseaux sociaux aussi, l'émotion est palpable après le décès de l'emblématique figure de Rozana, fréquemment parodiée par le passé et désormais saluée par les internautes.

C'est avec tristesse que j'apprends le décès du PDG de Rozana. J'espère que le Paradis est pavé de Magnésium. pic.twitter.com/icE14DdWA4 — Sylvain 5-star¿¿¿¿¿ (@Sylvqin) 13 juin 2017

Nonnnnnnnnnnnn putain Pierre Papillaud (monsieur magnésium) est mort :'( #rozana pic.twitter.com/roEL2DJK25 — Ianis (@DJKweezes) 13 juin 2017

Pierre Papillaud, le pdg de Rozana nous a quitté, qu'il repose en paix au paradis du magnésium — Pierrot Mon Héros (@PierrotMonHeros) 13 juin 2017

Repose en paix Pierre Papillaud,

J'aurais voulu boire un bon verre de magnésium naturellement gazeuse à ton honneur ¿:( #Rozana pic.twitter.com/wFhTww6IHo — Ç (@Le_Fameux_) 13 juin 2017