publié le 14/06/2017 à 06:58

Le mercredi 14 juin s'annonce très chaud sur une France qui voit une période de forte chaleur l'envahir en cette fin de printemps. Un épisode météorologique qui aura comme conséquence dans certains départements des orages très violents. Météo France a même dors et déjà placé 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange orages.



L'ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie devraient être frappés par des orages violents ce mercredi 14 juin à partir de midi et au moins jusqu'à 20H. Pour rappel, les précipitations de mardi ont provoqué des inondations, et ce mercredi matin 3 personnes sont portées disparues en Haute-Loire, a indiqué le préfet sur RTL.

Le ministère de la santé a pris les devants concernant les épisodes de canicule à venir en faisant un recensement des lieux frais et gratuits dans lesquels les personnes à risque (notamment âgées) pourront aller en cas de fortes chaleur.