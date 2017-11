Domenach : "Anne Hidalgo, l'autre tigre en danger à Paris"

et Loïc Farge

publié le 29/11/2017 à 09:40

Les politiques ont, bien sûr, versé des larmes de crocodile sur la triste mort de ce superbe félin. Certains ont cependant relevé qu'il s'était baladé, superbe et nonchalant, devant France Télévisions sans même donner de coups de dents contre les journalistes, pourtant particulièrement nombreux, paraît-il. Et de souligner que cet animal sauvage ne l'était sans doute pas assez. Parce que certains médiacrates, répètent-ils sottement, mériteraient qu'on en fit de la chair à pâtée.



Mais il fallait aussi tirer une autre leçon de cette disparition, à savoir qu'il n'y a pas de place pour une tigresse et un tigre à Paris. Tous les ambitieux carnivores, qui prétendraient vouloir chasser sur le territoire d'Anne Hidalgo, s'exposeraient ainsi à un funeste sort. Il n'y a qu’à voir ce qu’elle a fait à Marcel Campion, le "roi des forains", qui faisait la grande roue comme un paon. Elle en a fait des lasagnes.

La tigresse Hidalgo n'est quand même pas au mieux de sa forme. C'est vrai que les sondages sont à la baisse, et que les embouteillages pour l'instant filent mal à la tête des Parisiens. On remarque même dans ces milieux qui tiennent le volant une Hidalgophobie qui, elle, galope. Mais la maire de Paris doit aussi faire face à un prédateur aux yeux bleus autrement redoutable qu’un tigre de cirque : Emmanuel Macron.