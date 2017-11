publié le 09/11/2017 à 20:16

"Elle est la fille de Jean-Marc Ayrault et d'une boîte de Lexomil". Cette vacherie d'humoriste lui a longtemps collé à la peau. Anne la discrète, toujours dans l'ombre de Bertrand Delanoë. Charmante, appliquée, lisse... Gentille, quoi. La gauche comme la droite la sous-estiment. NKM persifle : "Delanoë et Hidalgo, c'est le suffisant et l'insuffisante".



Pas dangereuse en tout cas, c'est un peu pour ça que l'ancien maire de Paris l'a choisie comme première adjointe. Et aussi pour son profil atypique : une femme, avec 3 enfants, issue de l'immigration. Son enfance se passe en Andalousie, elle s'appelait alors Ana.

Pour fuir le franquisme et la misère, sa famille émigre dans un quartier populaire de Lyon. Son père est syndiqué. Un peu macho aussi. Cela fera d'elle une féministe farouche. À l'école, c'est une élève brillante mais effacée. Elle monte ensuite à Paris comme inspectrice du travail. Et son premier contact avec la politique, ce sont les cabinets ministériels, à commencer par celui de Martine Aubry, avec qui elle est dorénavant "fâchée à mort".

Je te conseille de ne plus jamais croiser mon chemin Hidalgo à Aubry Partager la citation





C'est pourtant Martine Aubry qui lui a mis le pied à l'étrier. Qui lui a conseillé de se lancer aux municipales dès 2001. C'est dans le cabinet de la ministre qu'elle a rencontré son deuxième mari, le député Jean-Marc Germain. Elles partent ensemble en vacances en Italie. Une vraie romance... Mais en 2011, Martine Aubry soutient Cécile Duflot dans ses ambitions parisiennes. Anne Hidalgo ne pardonnera pas. "Je te conseille de ne plus jamais croiser mon chemin". Voilà ce qu'elle lui aurait lancé.



Même détestation pour NKM. C'est l'autre visage de la maire de Paris. Rancunière, colérique. "Elle a un côté gnangnan exaspérant mais finalement elle vous tue", dit Jean-Paul Huchon. On la croyait sans ambition, elle était juste patiente. Et on la découvre autoritaire. Elle dialogue avec le sourire. Mais l'une de ses phrases fétiches, c'est : "J'en ai rien à battre".

Hidalgo/Royal, des ressemblances notables

En fait, elle est plus Ségolène Royal que Martine Aubry. Elles se détestent, et elles ne seront jamais copines puisque Anne Hidalgo est une grande amie de Valérie Trierweiler. Mais elles se ressemblent beaucoup. Elles savent toutes les deux manier la séduction et l'autorité. Le dogmatisme et un certain pragmatisme.



Elles ont en commun le goût des coups de com. Et celui de la lumière. Anne Hidalgo adore représenter Paris dans le monde entier, et plus que jamais avec Paris 2024. Est-elle de l'ancien ou du nouveau monde politique ? "Je suis d'un alter monde", répond-elle dans Libération. Et apparemment, elle n'est plus insuffisante.