Accusée d'avoir eu un emploi fictif, Anne Hidalgo va porter plainte

Existe-t-il une affaire Anne Hidalgo ? La maire de Paris est mise en cause dans un article du magazine Capital, publié mercredi 25 octobre. Il lui est reproché d'avoir bénéficié d'un emploi fictif entre 2001 et 2002, du temps où elle était conseillère au ministère de la Justice puis élue municipale à Paris, et d'en avoir profité à hauteur d'environ 80.000 euros. Face à ces allégations, l'élue socialiste a fait savoir son intention de porter plainte pour diffamation.



Les affirmations de Capital, documents à l'appui, se portent en premier lieu sur la véracité du travail effectué par Anne Hidalgo lorsqu'elle était conseillère technique au sein du ministère de la Justice. En novembre 2000, elle est nommée au sein du cabinet de Marylise Lebranchu après avoir œuvré auprès d'autres ministres du gouvernement de Lionel Jospin. Étant à l'origine inspectrice du travail, elle est mise à disposition de cette administration par le ministère du Travail. Mais deux anciens membres du cabinet évoquent un "emploi fictif", en constatant notamment qu'elle "ne participait jamais aux réunions de travail" et qu'elle se consacrait aux municipales à Paris.

Double rémunération, 21.000 euros rendus

En mars 2001, Anne Hidalgo a été nommée première adjointe de Bertrand Delanoë, maire de Paris. Pour cette fonction, la mairie la rémunérait. Seulement, Capital révèle que l'élue a continué à être payée en parallèle par le ministère du Travail. Ce deuxième salaire, de 3.000 euros mensuels (hors primes), a perduré plusieurs mois y compris après la dissolution du cabinet, consécutive à l'élection présidentielle de mai 2002. Le magazine souligne qu'Anne Hidalgo n'avait pourtant pas repris son poste d'inspectrice du travail, alors que son détachement avait donc officiellement pris fin en juin 2002.

La situation a cependant intrigué le syndicat SUD-Travail qui a lancé plusieurs procédures. Cela a amené la fonction publique à se pencher sur le dossier. Par arrêté en date de janvier 2003, le ministère du Travail a constaté qu'il payait toujours Anne Hidalgo alors qu'elle n'exerçait pas pour lui et qu'elle était sollicitée par la mairie de Paris. Par conséquent, la socialiste a été contrainte de restituer les sommes octroyées entre juin 2002 et janvier 2003 par le ministère. Il est question d'un peu plus de 21.000 euros.



Les 80.000 euros restants, évoqués par Capital, sont les salaires perçus par Anne Hidalgo entre novembre 2000 et juin 2002, du temps où elle était officiellement en détachement au cabinet de Marylise Lebranchu. Pour cela, le tribunal administratif a été saisi par le syndicat SUD mais la justice a tranché et constaté qu'il n'y avait rien d'illégal sur la forme.

Anne Hidalgo se défend et contre-attaque

Quelques heures après la publication de l'article de Capital, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle allait porter plainte pour diffamation, "face à cette atteinte grave à son honneur et sa probité". Elle conteste "avec la plus grande fermeté" l'accusation d'emploi fictif. L'actuelle maire de Paris, qui "rappelle son attachement le plus complet au respect du droit", indique être partie en congé maternité en octobre 2001 avant de demander son détachement "avec cessation du paiement de sa rémunération".



Elle ajoute que ces mêmes accusations avaient déjà été portées par un syndicaliste de SUD-Travail, cité dans l'article, et qu'elle avait alors, avec le ministère du Travail, "fourni à la justice tous les éléments permettant de confirmer la légalité de sa situation".

Article de @MagazineCapital : Face à cette atteinte grave à mon honneur et à ma probité, j'ai décidé de déposer plainte pour diffamation. pic.twitter.com/53o4991tQO — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 25 octobre 2017