Une lente recomposition politique s'opère au Conseil de Paris

publié le 24/11/2017 à 07:50

Officiellement, il n'y a toujours pas de groupe La République En Marche" au Conseil de Paris face à la majorité gauche plurielle d'Anne Hidalgo, contrairement à ce qu'avait pu faire craindre le raz-de-marée macroniste à la présidentielle et aux législatives à la maire de Paris.



Il existe en revanche deux nouveaux groupes. Il y a d'abord "Les démocrates et progressistes". Ce sont les "Marcheurs" issus de la majorité de gauche. Leur chef de file, un socialiste d'origine, Julien Bargeton - qui était jusque-là l'adjoint d'Anne Hidalgo, en charge du budget de la ville, - a été candidat aux sénatoriales sur une liste REM au mois de septembre.

Le deuxième groupe, qui lui siège dans l'opposition, est baptisé "Les progressistes et constructifs" (vous noterez la nuance). Composé d'élus macron-compatibles de droite, il a pour porte-parole l'ex-Les Républicains Jérôme Dubus, lui aussi élu sénateur La République En Marche en septembre. Un groupe où l'on assume ouvertement d'avoir les municipales de 2020 en ligne de mire, avec dans l'idée de soutenir un candidat d'alliance entre cette droite constructive, le MoDem (pourquoi pas) et les "Marcheurs".



On notera au passage que l'élu Les Républicains "Constructif" Pierre-Yves Bournazel lui ne siège dans aucun des deux groupes. Signe d'un morcellement politique certain.