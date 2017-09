Disparition de Maëlys : un homme mis en examen et placé en détention provisoire

publié le 03/09/2017 à 23:22

Rebondissement dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys. L'un des deux hommes arrêtés puis relâchés vient d'être mis en examen et écroué pour "enlèvement et séquestration d'un mineur de 15 ans". Selon le Dauphiné Libéré, le suspect de 34 ans a été interpellé dimanche 3 septembre. S'il a continué à nier toute implication dans la disparition de la petite fille de 9 ans, des prélèvements scientifiques effectués dans sa voiture le mettraient en cause. Il a été placé en détention provisoire.



La fillette a disparu depuis plus d'une semaine, lors d'une fête de mariage. Depuis, la police iséroise passe la région de Pont-de-Beauvoisin au peigne fin. Une battue a également été organisée par les citoyens samedi dernier. Malgré tous ces efforts, la petite fille reste introuvable. La mise en examen du suspect, ce dimanche soir, permettra peut-être à l'enquête d'avancer.