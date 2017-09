Disparition de Maëlys : "C'est une incompréhension", réagit la mère du premier gardé à vue

publié le 02/09/2017 à 10:03

"On s'est serré dans les bras l'un et l'autre et on a pleuré tous les deux". La mère du premier gardé à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Maëlys, 9 ans, témoigne en exclusivité sur RTL ce vendredi 2 septembre. "C'est une incompréhension, un truc de fou, de malade, il ne comprend pas", confie-t-elle. La petite Maëlys a disparu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Sa mère l'assure, son fils "a énormément souffert" d'avoir fait figure de suspect. "On a l'impression que c'est vraiment le coupable", déplore-t-elle, ajoutant qu'il est selon elle "impossible qu'il soit impliqué là-dedans".





Son fils, premier des deux hommes placés en garde à vue, a été libéré dans la soirée du vendredi 1er septembre. Suspecté un temps d'être potentiellement à l'origine de la disparition de la fillette de 9 ans, l'homme de 34 ans avait été interpellé jeudi 31 août. "Les investigations continuent", assure une source proche du dossier. "La garde à vue de mon client a été levée vers 22 heures", a précisé maître Bernard Méraud, son avocat. Il avait été arrêté à son domicile près de Pont-de-Beauvoisin jeudi 31 août, après avoir été invité sur le tard à la réception. Depuis dimanche, les gendarmes ont entendu quelque 250 personnes ayant participé au mariage et à deux fêtes voisines le soir de la disparition, dans cette commune de 3.500 habitants.