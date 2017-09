Disparition de Maëlys : un groupe de médiums constitué sur Facebook

publié le 13/09/2017 à 05:08

Depuis le 27 août, personne n'a de nouvelles de Maëlys. L'enfant de 9 ans a disparu aux alentours de 3 heures du matin à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, lors d'une fête de mariage. Depuis, les autorités passent la région au peigne fin. Un homme de 34 ans, seul suspect à ce jour, a été mis en examen. Il nie toute implication dans la disparition de l'enfant, même si autour de lui les indices s'accumulent.





Comme souvent dans ce genre d'affaires, des voyants et autres médiums tentent de faire valoir leurs compétences pour tenter d'aider les recherches. BFM TV rapportait samedi dernier que le père de l'enfant avait décidé de faire appel à un médium pour tenter de résoudre l'affaire. Et bien que la méthode n'a pas (encore) porté ses fruits, le Dauphiné Libéré rapporte en ce milieu de semaine une initiative quelque peu semblable. Ainsi, un groupe de 22 médiums s'est constitué sur Facebook pour retrouver Maëlys.

Trois synthèses transmises aux gendarmes

"J'ai essayé de faire abstraction car je suis maman de trois enfants, mais une amie médium m'a sollicitée", raconte Ludivine dans les colonnes du quotidien régional. "Il m'est alors apparu comme une évidence qu'il fallait tout faire pour la retrouver. J'ai créé ce groupe pour se rassembler, et être plus puissants," explique cette "voyante". "On partage, confronte et recoupe tout. J'ai déjà fait part, trois fois, de notre synthèse aux gendarmes".

Ce genre d'initiative n'est pas rare dans les cas de disparitions médiatisées. Les enquêteurs des affaires Fiona, Estelle Mouzin, Dupont de Ligonnès, etc y ont tous eu droit...

Le dispositif de recherches revu à la baisse

Alors que les recherches se poursuivent sans succès, les enquêteurs envisagent de réduire l'étendue du dispositif sur le terrain, rapporte Franceinfo et LCI. Alors que les recherches dans les gorges de Chailles, en Savoie, ont pris fin, celles ayant lieu dans le lac d'Aiguebelette, à proximité, doivent encore se poursuivre mercredi.



Lundi soir, l'avocat des parents de Maëlys affirmait que ces derniers garder espoir de retrouver leur fille, mais que les chances d'un dénouement heureux s'éloignaient de plus en plus.