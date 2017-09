publié le 10/09/2017 à 19:12

Deux semaines que la petite Maëlys est introuvable. "Quinze jours d'attente, une attente insoutenable, insupportable", décrit Fabien Rajon, avocat des parents de la fillette de 9 ans, disparue depuis la nuit du samedi au dimanche 27 août alors qu'elle participait à une fête de mariagedans la commune de Pont-de-Beauvoisin, dans l'Isère. "Le temps avançant, on a toujours de plus amples raisons d'être pessimistes", confie l'avocat.



Pour autant, les parents de ma fillette gardent espoir. "Il y a une mobilisation de la part des gens qui est très importante, avec des recherches qui sont effectuées spontanément, parce qu'aussi il y a des investigations de très haut niveau (...) et parce qu'aussi ils se raccrochent à quelques petits éléments d'espoir et parce qu'ils veulent croire qu'une nouvelle rassurante pourrait arriver un jour", poursuit l'avocat.