publié le 07/09/2017 à 17:44

Toujours aucune trace de Maëlys, 9 ans, disparue alors qu'elle participait à un mariage dans la ville de Pont-de-Beauvoisin. Onze jours après sa disparition, la commune a décidé d'annuler ses manifestations, par respect pour la famille et la fillette.



Pour l'heure, la salle des fêtes, où avait lieu le mariage, n'accueille plus d'événements, selon des informations révélées par France Bleu. L'inauguration des travaux de rénovation de l'école municipale a ainsi été reportée et le forum des associations supprimé. Pour l'heure, le maire assure ne pas savoir quand est-ce que la vie communale pourra reprendre son cours.

"On vit au jour le jour, en fonction de l'avancée de l'enquête", a souligné Michel Serrano, maire de Pont-de-Beauvoisin, à la radio locale. Dans un communiqué publié sur le site internet de la Ville, l'élu a exprimé son soutien envers les proches de la fillette, précisant que la commune vivait "un terrible drame".

Des habitants apportent leur aide

"À chaque instant, nos pensées vont vers ses parents, comment concevoir faire du mal à un enfant ? C’est pour nous inimaginable ! (...) Je fais confiance aux forces de gendarmerie que je remercie de leur implication totale, tout a été fait depuis plus d’une semaine pour retrouver Maëlys", a-t-il noté.



La commune iséroise compte près de 3.500 habitants. Depuis la disparition de la fillette, des battues citoyennes sont organisées par des habitants qui tentent d'apporter leur aide aux enquêteurs.



Bien qu'une trace ADN retrouvée dans la voiture du principal suspect a permis de faire avancer l'enquête, la fillette reste toujours introuvable, onze jours après sa disparition.