Disparition de Maëlys : la famille du principal suspect monte au créneau

Neuf jours après sa disparition à Pont-de-Beauvoisin (Isère), la petite Maëlys demeure introuvable. Les enquêteurs ont cependant mis en examen et écroué un homme de 34 ans pour "enlèvement et séquestration d’un mineur de moins de 15 ans" et son domicile a été perquisitionné mardi 5 septembre. S'il nie ces accusations, ce suspect a reconnu que la petite fille était bien montée dans sa voiture le soir de sa disparition, véhicule où les enquêteurs avaient trouvé une trace d'ADN de l'enfant.



Après la première tentative de défense de l’avocat de ce suspect, c’est aujourd’hui la famille de ce dernier qui clame son innocence dans les colonnes du Parisien. "On s’acharne sur lui, mais mon fils n’est pas capable de s’attaquer à un enfant", assure sa mère qui le compare à Patrick Dills, un temps accusé du meurtre de deux enfants, à Montigny-les-Metz (Moselle), en 1986.

Il ne ferait de mal à personne, surtout pas à un enfant La mère du principal suspect





"Il ne ferait de mal à personne, surtout pas à un enfant. Il a un petit-neveu dont il est le tonton chéri. Il a aussi une petite cousine qui est sa filleule", ajoute-t-elle. Pour son grand frère, pas de doute possible, "il est innocent". "Plus ça va et moins je comprends quelque chose à toute cette histoire", se désole-t-il.

Les déclarations du principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys ne convainquent toujours pas les enquêteurs. Ces derniers tentent notamment de mettre la main sur le short que cet homme de 34 ans portait le soir du mariage. Le suspect a indiqué qu’il l’avait jeté, car il y avait une trace de vin dessus. En attendant les évolutions de l’enquête, les parents de la petite Maëlys ont quant à eux indiqué qu’ils se constituaient partie civile.