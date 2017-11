publié le 21/11/2017 à 17:25

Où est la petite Maëlys ? Toujours impossible à savoir. Presque trois mois après sa disparition, les enquêteurs avancent à petits pas. D'autant que la défense de l'unique suspect, Nordahl L., commence à attaquer la procédure. Maître Alain Jakubowicz, avocat de l'unique suspect, a déposé une requête qui pourrait faire annuler les déclarations prononcées en garde à vue.



Un point noir dans qui s'ajoute à une ambiance délétère entre les gendarmes chargés de l'enquête et le procureur après des fuites d'informations répétées dans la presse depuis fin août et la nuit de la disparition.

D'abord les images de vidéosurveillance montrant Nordahl L. nettoyer avec grand soin son véhicule, puis des images qui montreraient une Audi A3 (peut-être celle du suspect) avec une "forme blanche" à l'intérieur que les enquêteurs essayent identifier.

Des images à analyser

S'agit-il de la silhouette de la petite fille habillée en clair pour l'occasion de la cérémonie ? Les enquêteurs tentent de le savoir tandis que Nordahl L. continue de clamer son innocence, tout comme sa famille qui ne croit pas à sa culpabilité.



En attendant, les indices contre lui s'accumulent. Mais les fuites ont empêché l'effet de surprise recherché par les enquêteurs face à leur suspect.

Des recherches infructueuses

Quant au dispositif de recherches de la fillette âgée de 9 ans, il a été réduit il y a deux mois compte-tenu de son inefficacité. Le 20 octobre, quatre maîtres chiens formés pour des recherches spécifiques ont été intégrés dans les fouilles du lac d'Aiguebelette, sans succès. Les parents, toujours dans le doute, n'ont pas caché leur pessimisme.



"Objectivement, dans ce type de dossier, le temps joue contre une hypothèse optimiste. Les premières heures sont décisives et plus le temps passe, plus les chances de retrouver la petite Maëlys vivante se réduisent", avait déclaré leur avocat à RTL en septembre dernier, il y a deux mois.