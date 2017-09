publié le 20/09/2017 à 19:07

Le frère aîné de Nordahl Lelandais, le principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys, s'est confié au Dauphiné Libéré. Il clame l'innocence de celui-ci : "Mon frère est innocent à 100 %. Un jour, il sera lavé de tout soupçon et je l’emmènerai loin d’ici, sur un autre continent s’il le faut", a-t-il expliqué au quotidien local.



Mis en examen depuis le 3 septembre pour "enlèvement et séquestration d'un mineur de 15 ans", le principal suspect de l'affaire reste muet. Si bon nombre d'incohérences et de mensonges dans sa défense sont pointés du doigt par les enquêteurs, aucune preuve n'a pour l'instant été établie. Pour son frère cependant, l'innocence de l'homme de 34 ans ne fait pas de doute.

"Il ne peut pas, en une heure, avoir enlevé la petite, s’être douché, changé et être revenu au mariage. Les gendarmes devraient aussi chercher ailleurs au lieu de s’acharner sur mon frangin. Il y avait dix fichés sexuellement parmi les invités de ce mariage. Et c’était pas des amis de Nordahl", a-t-il expliqué. La fillette de 9 ans, qui s'est volatilisée lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, reste introuvable depuis le 27 août dernier.