Clichy-sous-Bois, Lille, Roubaix, Tourcoing... Depuis le lundi 13 septembre, Emmanuel Macron est en tournée dans les quartiers. Le Président est venu annoncer une série de mesures. Est-ce un nouveau plan de la politique de la Ville ? Quand j'entends "c'est un nouveau plan ?", j'entends "c'est un énième plan ?", avec un peu de lassitude dans la voix. Même s'il y a une volonté. Disons qu'Emmanuel Macron n'agit ni après des émeutes, ni après un attentat. Je ne sais pas si vous avez en tête la loi Egalité et Citoyenneté, qui avait été lancée après les attentats de janvier 2015 : une loi un peu fourre-tout pour les quartiers, sur l'emploi, l'éducation, l'illettrisme et les discriminations. Bon, personne ne sait ce que cette loi est devenue.



Alors il y a des pistes intéressantes dans les annonces du chef de l'État : les emplois francs (des primes pour les entreprises qui embauchent des jeunes des quartiers), le testing qui permet de lutter contre les discriminations (ça reste compliqué pour quelqu'un qui vit en banlieue avec un nom maghrébin ou africain de trouver un emploi), le doublement des maisons de santé, l'aide aux stages de élèves de Troisième, et le retour des services publics.

Convaincre les élus

Maintenant il va falloir convaincre les élus. Car certains se disent : "Il nous donne d'un côté, mais nous reprend de l'autre", en faisant référence à la baisse des dotations, à la réduction des emplois aidés ou à la baisse des APL. Il y a une équation pas simple à résoudre, surtout pour président surnommé "président des riches".



La politique de la Ville a quarante ans, et on a eu au moins dix plans banlieues depuis. Combien de ministres de la Ville ? Combien de ministres du Logement ? Et cela fait des dizaines d'années que l'on déverse de l’argent dans les quartiers. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais le visage de la banlieue lui n’a pas changé. On n'a jamais réussi à inverser la tendance. La situation s'est dégradée. Qu'est-ce qu'on a fait pour la mixité ?



On est encore au pied de l'Himalaya

Je vais certainement vous choquer, mais "le logement social dans les quartiers, c'est du logement ethnique". Ce n'est pas moi qui dit ça d'ailleurs, c'est un élu socialiste de banlieue. Mais vous vous souvenez certainement de Manuel Valls, dans sa ville d'Évry, qui disait lors d’un reportage : "Allez, mettez-moi un peu de blancs, des white, des blancos". Le même Manuel Valls qui parlait d'"apartheid territorial, social et ethnique" pour décrire la ghettoïsation de certains quartiers.



En quelque trente ans, on a réduit les forces de l'ordre, on a supprimé la police de proximité (Emmanuel Macron va retenter le coup avec sa police de sécurité du quotidien). Mais plus généralement, face à la montée de la délinquance, on n'a pas adapté la réponse pénale. On a laissé se développer les zones de non-droit, on a constaté une dérive communautariste, il y a même des quartiers dans lesquels le terrorisme a prospéré. L'intégration a été un échec. Ce ne sont pas des gros mots tout ça. C'est simplement pour vous dire qu’en matière de politique de la Ville, on est encore au pied de l'Himalaya.