Emmanuel Macron a-t-il oublié la banlieue ?

publié le 13/11/2017 à 11:48

Emmanuel Macron se rend aujourd'hui et demain en banlieue parisienne puis dans les Hauts-de-France, notamment à la rencontre d'associations et d'acteurs locaux sur le thème de la politique de la ville.



Lundi après-midi, il abordera ce thème dans un premier déplacement à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en compagnie de Jacques Mezard, ministre de la Cohésion des territoires et de Julien Denormandie, son secrétaire d'Etat.



Il se rendra ensuite dans les Hauts-de-France pour un dîner sur la thématique des "discriminations", après avoir visité en début de soirée "La Condition publique" à Roubaix, une ancienne usine de conditionnement de textiles réhabilitée en espace culturel.



Demain, le chef de l'Etat se rendra à Tourcoing, notamment accompagné du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, ancien maire de la ville.



Le chef de l'Etat prononcera ensuite un discours sur la politique de la ville à "Plaine Images", ancien site industriel réhabilité et consacré aux industries créatives.



