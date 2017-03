"Des Tours", le premier album du groupe KIZ

publié le 14/03/2017 à 00:18

Ils ont commencé leur aventure musicale avec... une sonnerie d'iPhone. Alice et Marc, du groupe KIZ, débutent avec le remix de la célèbre sonnerie "Marimba", qu'ils reprennent avec un ukulélé, un bol d'eau et un micro-onde. Le succès est finalement au rendez-vous, puisque la vidéo de leur reprise compte aujourd'hui plus d'un million de vues sur Youtube.



S'ils sortent désormais leur premier album, leur rencontre s'est faite "dans une école de musique. On était dans la même classe, on a commencé à travailler ensemble et après on ne s'est plus arrêtés", se rappelle Alice.

Les deux jeunes artistes, qui travaillent à partir des sons qui les entourent, ont opté pour cette approche "un peu par manque de moyens", explique Alice. "Au début, on était pauvres et du coup, on n'avait pas de batteur à disposition pour faire des maquettes. Donc on a utilisé un petit peu ce qui nous entourait et on y a vraiment pris goût", détaille Marc.



Désormais, après la sortie d'un EP en 2015, 40 dates en France en 2016, des participations à des projets vidéo pour Arte ou Canal+, KIZ sort cette année son premier album, Des Tours, et repart sillonner les routes de France pour faire découvrir sa musique atypique.