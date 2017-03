"À droite, à gauche" pousse la politique sur les planches

et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/03/2017 à 02:14

"Il faudra y aller avant, parce que sinon les gens ne sauront pas quoi voter", prévient Régis Laspalès, qui partage l’affiche de À droite, à gauche avec Jean-François Balmer au Théâtre des Variétés. Dans cette pièce, le comédien s’est séparé de son complice habituel, Philippe Chevallier, pour endosser le rôle d’un chauffagiste qui intervient chez un acteur en vogue, campé quant à lui par Jean-François Balmer.



"Il est très surpris qu’un ouvrier ne soit pas de gauche comme lui, et moi je suis surpris, parce qu’il a beaucoup d’argent et une belle demeure", explique Régis Laspalès pour croquer rapidement son personnage. Les deux protagonistes de cette pièce vont finalement confronter leur différence, en mettant à leurs préjugés respectifs. La pièce de Laurent Ruquier sera jouée au Théâtre des Variétés jusqu’à la fin du mois d’avril, et donc juste avant le premier tour de l’élection présidentielle.