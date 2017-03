publié le 02/03/2017 à 01:29

"Bénédicte Vidal sort les griffes", spectacle auquel l'artiste a donné son nom, est à voir au théâtre du Nombril du monde, à Lyon, mais aussi dans plusieurs autres salles de France, comme à Limoges au mois de juin. L'artiste y incarne plusieurs personnalités qui lui permettent d'aborder des thèmes de société.



"Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aborder des thèmes de société graves. Ça n'empêche pas de les aborder en comédie. Donc c'est vrai que je provoque plus un rire coupable qu'un grand éclat de rire. Moi, il ne m'est pas venu de blagues sur les couples, les régimes et tout ça. Il y en a plein qui les font très bien, moi je n'ai rien de plus à rajouter sur ces sujets-là donc je traite des sujets qui m'inspirent", explique Bénédicte Vidal.

Si elle est bien humoriste, elle explique aussi s'être "débrouillé" pour exercer sa passion. "Je n'ai pas d'équipe, donc j'envoie des mails aux gens et des fois ils me répondent", s'amuse-t-elle d'ailleurs, ajoutant ne pas pouvoir encore vivre de l'humour : "Je travaille à côté à mi-temps dans une papeterie et ça me remet les pieds dans la réalité. Je me rends compte de combien on gagne à la fin du mois quand on travaille comme des gens normaux."



Si elle s'est mise à l'humour sur le tard, l'artiste explique qu'elle n'était "pas prête" par le passé. "Je m'étais même persuadée que je détesterais ça donc c'était encore plus pervers que cela mon travail de sape dans ce projet-là. Et c'est vraiment la radio qui m'a libérée", avoue-t-elle.