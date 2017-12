publié le 18/12/2017 à 09:48

C'est la polémique du jour à en croire les réseaux sociaux et elle concerne l'un des footballeurs chouchous des Français, Antoine Griezmann. Tout commence dimanche 17 décembre, comme le rappelle le site des Inrocks : le joueur poste sur twitter une photo de lui hilare, déguisé en basketteur noir des années 1980. Antoine Griezmann a maquillé son visage et sa peau en noir et c'est visiblement cela qui a posé problème.



Aux États-Unis, on appelle cela un Black Face. La pratique y est née au XIXème siècle. À l'époque, les acteurs blancs se peignaient le visage pour tourner en ridicule les personnes noires. À l'époque, raconte Eric Fassin, professeur de sociologie, "ces spectacles visaient à donner la race en spectacle et s'adressaient d'ailleurs aux blancs. Il s'agissait de faire rire aux dépens des noirs" ajoute-t-il sur le site Slate.fr.

Antoine Griezmann posant déguisé en basketteur noir, le 16 décembre 2017 Crédit : Capture d'écran Twitter @AntoGriezmann

Une page douloureuse de l'histoire américaine à laquelle Antoine Griezmann n'a sans doute pas pensé en publiant cette photo. En quelques minutes, il a reçu pas moins de 5.000 messages d'indignation, 46.000 en moins d'une heure. Il a fini par s'excuser, évoquant une maladresse, et a retiré le cliché. Ce n'est pas le première fois que ce genre de photo suscite la polémique en France. En août dernier, une YouTubeuse avait dû présenter ses excuses après avoir utilisé du maquillage destiné aux peaux noires. Il y a 4 ans, c'est une journaliste du magazine Elle qui avait provoqué un tollé en se déguisant ainsi elle aussi.

Les Bleues au sommet

La photo du jour, elle, ne fait pas polémique. C'est bien sûr le sourire et la joie des handballeuses françaises. "Des bleues sur le toit du monde", titre Le Républicain Lorrain. "Des filles en or", peut-on lire à la une de L'Est Républicain. Pour La Dépêche du Midi, un seul mot, "Championnes". Les Bleues qui, et c'est assez rare pour une équipe féminine, font aussi ce lundi 18 décembre la Une de L'Équipe : "La deuxième étoile", titre le quotidien sportif, qui dresse le portrait passionnant de l'un des piliers de cette équipe, l'une de celles aussi qui a fait la différence hier, Allison Pineau.



"Une sorte de Rocky Balboa", dit d'elle Philippe Bana dans L'Équipe, le directeur technique national de la Fédération Française de Handball. En juillet dernier, la demi centre est sur un lit d’hôpital, la cheville droite en vrac. Elle finit par se faire opérer et les médecins lui annoncent 6 à 9 mois de repos, autrement dit elle ne jouera pas le mondial. Mais c'était sans compter sur sa détermination : ce mondial elle en rêve, elle le veut. À la rentrée, en septembre, elle met les bouchées doubles.



Début octobre elle décide de partir à Tignes pour 3 semaines de stage intensif. À son retour, le staff de l'équipe de France est sceptique mais lui laisse sa chance, elle fera la préparation avec le groupe et on verra après. Deux mois plus tard, en demi finale, c'est elle qui marque 2 des 3 buts français. Hier encore, même chose avec un tir par dessous et un penalty.



L'Équipe qui salue également l'exploit de François Gabart : "Il a rétréci le monde" écrit le journal. "Un dimanche de rêve", s'exclame de son coté Le Télégramme, qui met les deux temps forts sportifs du week-end.

Un match de régions

Autre match qui, celui là, est peut-être passé un peu inaperçu, c'est le combat à distance que se sont livrés samedi 16 décembre Corse Matin et le journal Le Parisien, autour de l'élection de Miss France, avec des échanges assez cocasses sur les réseaux sociaux. Comme quoi, les réseaux sociaux ça peut aussi avoir du bon.

