publié le 12/12/2017 à 10:58

C'est une histoire qui émeut l'Amérique. Celle de ce petit Américain, tête de turc à l'école, qui est devenu en quelques jours le meilleur ami des stars. Ce petit garçon c'est Keaton Jones. Vendredi 8 décembre, à bout, il demande à sa mère de poster une vidéo de lui sur Facebook.



Le jeune garçon, en larmes, y raconte son calvaire à l'école. "Ils se moquent de mon nez, ils me disent que je suis moche, que je n'ai pas d'amis (...) Ils me versent du lait dessus, mettent du jambon dans mes habits", raconte-t-il face caméra. Keaton termine son message par ces mots : "Ça ira mieux un jour".

Un témoignage qui a bouleversé un pays tout entier. "En quelques heures cette vidéo a été vue plus de 22 millions de fois", explique ce matin le site de l'Express. Partagée à plus de 430.000 reprises, de très nombreuses stars, dont Katie Perry, lui ont apporté leur soutien.



"Reste fort", a ainsi écrit l'acteur Chris Evans qui joue Captain America au cinéma. Le rappeur Snoop Dogg lui a même proposé d'échanger par messagerie privée.

Peut-être enfin l'occasion pour les adultes de prendre enfin vraiment au sérieux le harcèlement scolaire qui touche aujourd'hui un petit Français sur dix.

> Keaton Jones "Why do they bully?" POWERFUL MESSAGE

Le tapis vert d'Emmanuel Macron

Autre visage dans la presse ce matin, celui d'Emmanuel Macron l'écolo. "Écolo opportuniste", titre ce matin Libération alors que s'ouvre aujourd'hui ce Sommet sur le climat. Le Figaro lui semble plus convaincu. "Le costume de chevalier vert lui va si bien", écrit ce matin François-Xavier Bourmaud.



"Cela a commencé, rappelle le journaliste, par un coup d'éclat : le recrutement de Nicolas Hulot. Jusqu'alors l'ancien animateur de télévision avait toujours refusé de s'engager en politique. Pour l'en convaincre, Emmanuel Macron l'installe ministre d'État, au deuxième rang de son gouvernement".



Acte 2, le désormais fameux "Make our planet again" après la décision de Donald Trump de sortir de l'Accord de Paris. Des paroles, des paroles, mais les associations réclament des actes aujourd'hui et demain.



"Tout risque d'ailleurs de se jouer dans les prochains jours, avec Notre-Dame-des-Landes. Quelle que soit sa décision, elle colorera, écrit le Figaro, sa politique environnementale, en vert s'il renonce à l'aéroport, en gris béton s'il valide la construction".

8es à risque pour le PSG

Eux ont vu rouge lundi 11 décembre. Le PSG hérite sans aucun doute du pire des adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions : le Real Madrid. "La main du diable a sévi", titre l'Équipe, qui rappelle ce mardi 11 décembre que le Real a remporté les deux dernières éditions.



Une petite statistique pour réconforter les plus pessimistes : les deux équipes sont à égalité parfaite quand on regarde leurs derniers face à face en coupe d'Europe, deux victoires, deux défaites, deux matches nuls. Bref tout est possible.



"De la bombe", s'exclame ce matin le quotidien sportif AS. Pour le journal Sport, ce sera "bestial". Verdict les 14 février et 6 mars prochains.