Ce soir, ils vont rentrer dans le cercle très fermé des arbitres de débat présidentiel. Nathalie Saint-Cricq de France 2 et Christophe Jakubyszyn de TF1 vont animer le très attendu débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "La pression monte, mais ça fait quelques jours que l'on essaye de la gérer, de s'y habituer", confie Nathalie Saint-Cricq, cheffe du service politique de France 2. La journaliste explique également qu'ils vont devoir "faire les choses le mieux possible avec le plus d'ordre et surtout essayer de maîtriser l'éventuelle tension qui viendra, non pas de nous, mais de nos invités".



"C'est un moment un peu unique, un peu historique", reconnait Christophe Jakubyszyn, chef du service politique de TF1. "La première fois que Nathalie (Saint-Cricq, ndlr) m'a appelé elle m'a dit 'écoute, c'est peut-être le premier et le dernier, mais au moins on rentrera à l'INA'", raconte le journaliste qui estime qu'il faut prendre ce moment "avec beaucoup d'humilité et de modestie".

Les deux journalistes expliquent énormément travaillé jusqu'au dernier moment pour préparer ce débat. "Dans les dernières heures, on essaye de respirer un peu plus lentement et on va essayer de faire au mieux", explique Christophe Jakubyszyn.

Ça m'étonnerait qu'on respecte ce conducteur. Nathalie Saint-Cricq





Nathalie Saint-Cricq raconte que tous les deux se sont "bourrés" de dossiers, de programmes et de fiches. "Maintenant, il faudrait que l'on ait un peu de recul, notamment pour bien écouter le débat et non pas se demander systématiquement quelle est la question suivante. Ce qui n'est pas véritablement le problème puisqu'on peut imaginer que nos deux débatteurs vont s'emparer du débat, même s'il y a un ordre, même s'il y des thèmes qu'ils ont décidé, ça m'étonnerait qu'on respecte ce conducteur", prédit Nathalie Saint-Cricq.