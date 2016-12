À l'approche du 25 décembre, RTL vous emmène chez le Père Noël dans le village finlandais de Rovaniemi. Un véritable décor de contes pour enfants.

par Olivia Leray , Loïc Farge publié le 21/12/2016 à 14:41

Bienvenue en Laponie. C'est là, dans le village de finlandais de Rovaniemi, que se trouve la résidence officielle du Père Noël. Nous sommes exactement sur le cercle polaire arctique. Le site, qui accueille des milliers de visiteurs chaque année, est en pleine effervescence à l'approche des fêtes de fin d'année. Des dizaines de chalets entourent une toute petite place enneigée où se trouve la maison du célèbre homme en rouge.



Ceux qui font le déplacement dans ce lieu féerique ont la possibilité de faire leurs emplettes dans les magasins de souvenirs. On trouve aussi une ferme de huskys, un parc pour les rennes. Mais pas de décorations superflues, comme on pourrait le penser : là, on cherche l'authenticité. En été comme en hiver, on s'organise comme un vrai village, avec son propre bureau de poste, qui appartient au Père Noël.



C'est ici qu'arrivent les lettres des enfants du monde entier avant le 25 décembre. Une elfe est chargée de les trier par pays avant de les faire lire au Père Noël. On peut aussi écrire à ses proches, avec le tampon officieux de Santa Claus. Il suffit d'envoyer votre courrier à cette adresse : Bureau de poste principal du Père Noël - Tähtikuja 1, FI-96930 Napapiiri.



Trônant sur un immense fauteuil en or, le Père Noël accueille les visiteurs dans son grand chalet à deux étages. Le vieil homme, dont la barbe blanche descend bien jusqu'à ses genoux, discute pendant une dizaine de minutes avec ceux qui viennent le voir. Il se prête ensuite au jeu de la photo souvenir. Un rituel auquel il se plie tous les jours, sans exception, pour près de 400.000 visiteurs par an.