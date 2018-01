publié le 18/01/2018 à 11:57

Bienvenue dans la ville la plus froide du monde ! À Oymyakon, en Sibérie, une région à l'est de la Russie, la température moyenne en janvier est de -50°C. Dimanche 14 janvier, le thermomètre digital installé dans ce village de 500 habitants a affiché -62°C.



Des touristes présents sur place, suffisamment courageux pour mettre le nez dehors, ont immortalisé le moment, bien couverts par d'imposantes doudounes et d'épais bonnets. Le quotidien britannique The Daily Mail a relayé quelques clichés puisés sur les réseaux sociaux, notamment celui d'une jeune femme dont les sourcils ont gelé.

Certains habitants d'Oymyakon ont de leur côté relevé une température de -67°C, un degré de moins seulement que le record de la température la plus froide jamais enregistrée dans une zone habitée. Il avait fait -68°C au même endroit en 1933. En 2013, la Nasa avait relevé, grâce à une analyse par satellite, une température descendue à -94°C, mais dans un espace dépeuplé, en Antarctique.

La vie à Oymyakon demande donc une sérieuse capacité d'adaptation à ces conditions climatiques extrêmes. La population du village ne sort quasiment jamais des habitations et les moteurs de certaines voitures tournent en permanence, de peur que le froid immobilise les véhicules pour de bon.