et Etienne Baudu

publié le 22/12/2017 à 17:34

Une course-poursuite un peu particulière a eu lieu mercredi 20 décembre dans le sud de Marseille. Un vigile chargé de la sécurité d'une résidence privée s'est jeté sur le capot d'un cambrioleur en fuite, rapporte le journal local La Provence.



L'acte courageux dont a fait preuve cet homme est arrivé peu après qu'un propriétaire de la résidence des Alpilles l'a appelé et prévenu qu'un individu s'était introduit dans son appartement par effraction.



Le cambrioleur était alors en train de prendre la fuite dans un Kangoo quand le vigile s'est posté devant son véhicule. Un geste qui n'a pas stoppé la course du ravisseur qui a accéléré, selon le vigile que l'on appelera Karim. "Mon réflexe c'était de sauter". Son calvaire durera sur 2 kilomètres à plus de 100km/h.

Karim a profité du ralentissement du véhicule pour lâcher le capot et atterris sur le sol. "Je sais pas si il essaie de m'écraser ou pas, il met un coup de volant, il passa à 20 cm de a tête," raconte l'homme de 25 ans, encore choqué.

La course-poursuite ne s'est cependant pas arrêtée là pour le cambrioleur, poursuivi par des fonctionnaires de la Brigade anti-criminalité (Bac). Après avoir zigzagué entre des voitures puis frôlé une mère avec une poussette, le Kangoo a fini sa course dans l'arrière d'un 4x4.



Encore une fois, le voleur a tenté de prendre la fuite à pied, mais a été rattrapé puis menotté par quatre membres de la Bac. L'homme de 35 ans est connu par les services de police pour une dizaine de délits et venait par ailleurs de sortir de prison. Il est jugé en comparution immédiate ce vendredi 22 décembre.