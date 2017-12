publié le 21/12/2017 à 17:36

C'est une histoire bouleversante qui prend fin. Il y a deux semaines, Sophie avait épousé Aurélien à Urcuit (Pyrénées-Atlantiques), près de Biarritz. Un mariage classique. Sauf que la jeune épouse de 29 ans se savait condamnée par un cancer du sein incurable. Décédée mardi 19 décembre, elle avait à cœur, avant de s'en aller, de réaliser l'un de ses rêves : un beau mariage en blanc.



L'aboutissement d'une histoire d'amour portée par le souffle d'un coup de foudre survenu en février 2017. À l'époque, comme le confiait le 13 décembre dernier sur RTL Aurélien, les rêves étaient encore permis. "Nous étions tombés amoureux et il n'y avait pas de raison que cela me fasse peur. En plus, on pensait à la rémission, on ne pensait plus à la maladie quand on s'est rencontré". Ils parlaient de voyages, d'enfants. D'avenir.

Un ultime but dans la vie

Mais à la fin du mois de novembre, les médecins ont expliqué à Sophie que sa maladie avait évolué, touchant le foie et les poumons. Qu'il n'y avait plus rien à faire. "Un choc" pour le couple. Battante, Sophie avait décidé de se marier. Se donner un ultime but et y consacrer ses dernières forces.

Une cagnotte est lancée sur Internet avait permis au jeune couple de se dire "oui" malgré la maladie. "Je remercie mille fois les gens qui ont participé. J'aimerais tous les réunir pour les remercier un à un. C'est énorme ce qu'ils ont fait pour nous", avait confié Sophie au micro de RTL.



Comme son mari l'a expliqué au quotidien régional Sud-Ouest, la jeune femme prenait de fortes doses de morphines pour accomplir ce rêve. "Elle dort profondément à cause de la morphine. J’ai peur, alors je la touche délicatement pour sentir si sa peau est chaude." Ils le savaient tous les deux, essayaient de s'y préparer. Une fois passée l'euphorie du mariage, la mort a finalement rattrapé le couple.