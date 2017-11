Airbus s'apprête à signer une commande historique de 40 milliards de dollars

publié le 15/11/2017 à 11:49

La bonne nouvelle devrait intervenir vers 11 heures, mercredi 15 novembre. Airbus devrait en effet officialiser en marge du salon aéronautique de Dubaï (Émirats arabes unis) une commande historique de 430 moyens-courriers de la famille A320 par la société américaine d'investissements Indigo Partners pour un montant de 40 milliards de dollars (34 millions d'euros).



Cette commande, la plus importante de l'histoire de l'avionneur, porte sur des A320neo et des A321neo, la version remotorisée du best-seller d'Airbus. Cette vente va plus que doubler le carnet de commandes nettes du géant européen cette année, qui ressortait à 288 appareils à fin octobre et permettrait à la firme européenne de dépasser son rival américain Boeing en commandes cette année, avec 718 commandes contre 605 pour le groupe américain.

Indigo Partners est une société d'investissement spécialisée dans la location d'avions à des sociétés à bas coût, fondée par l'américain Bill Franke, l'une des figures les plus influentes du monde aérien. Cette commande permettra également de renforcer le leadership d'Airbus sur le marché des moyen-courriers remotorisés, que le groupe de Toulouse domine avec plus de 55% des parts de marché.



Avec cette commande, l'avionneur devrait dépasser les 5.500 appareils commandés depuis le lancement de l'A320neo en 2010. Boeing a de son côté engrangé plus de 4.000 commandes pour les différentes versions du 737 MAX.



Les deux appareils sont dotés de moteurs de nouvelle génération qui leur permettent de réduire de 15% la consommation de carburant par rapport aux actuels A320ceo et 737 NG. Airbus marque l'un des derniers grand coup de l'emblématique directeur commercial d'Airbus, John Leahy, qui se prépare à quitter le groupe après avoir vendu près de 15.000 avions durant sa carrière.