Enquête chez Airbus : Tom Enders veut éviter des poursuites aux États-Unis

publié le 16/10/2017 à 07:05

Les Américains seraient en train de s'emparer d'Airbus. Ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon, dimanche 15 octobre, au Grand Jury-RTL - Le Figaro - LCI. Beaucoup se posent la question: qu'est-ce que ça veut dire ? Comment le groupe aéronautique européen pourrait-il passer aux mains des Américains ? On n'en est pas encore là (on en est même encore loin), mais c'est vrai qu'Airbus est dans une période de fragilisation. Comme le disait son président exécutif il y a trois ans, "le ventilateur à merdes est déclenché". D'ailleurs, un avocat d'Airbus reprenait récemment encore ce joli langage fleuri pour évoquer la tempête d'emmerdements qui s'approche. D'ailleurs Tom Enders en personne a écrit, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, aux 134.000 salariés d'Airbus pour les prévenir qu'Airbus devrait sûrement payer des "pénalités importantes".



Airbus s'est auto-dénoncé pour des faits de corruption, de pots de vins et de fraude dans des ventes d'avions civils et militaires, auprès de la justice française et britannique. Pourquoi cette opération mains propres sur la place publique ? Par peur des Américains, justement. Il se dit que le principal concurrent d'Airbus, l'Américain Boeing, a demandé à Washington de rassembler des preuves de corruption chez l'avionneur européen. Les services secrets sot au travail.

Le PDG d'Airbus ne "s'accrochera pas"

Pour information, la loi anti-corruption américaine est très redoutée. Il suffit que vous fassiez des transactions en dollars pour qu'elle vienne mettre le nez das vos affaires. C'est le procureur de New York qui a infligé des amendes énormes à la BNP, à Alstom ou encore Alcatel. En s'auto-dénoncant, Airbus traite avec les justices européennes et veut ainsi éviter des poursuites aux États-Unis et un traitement pénal de l'affaire.



Mais il se dit aussi que Tom Enders, en confiant l'audit d'Airbus à un cabinet d'avocats américains, s'est jeté dans la gueule du loup. À suivre donc ces prochaines semaines. Dimanche, l'intéressé affirmait qu'il ne "s'accrocherait pas" à la tête du groupe.

