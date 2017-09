publié le 07/09/2017 à 11:22

À l'approche de la journée de manifestation contre la réforme du Code du travail qui doit se tenir le 12 septembre, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a vivement critiqué l'agenda politique d'Emmanuel Macron, l'accusant de vouloir "diviser" les citoyens, et donc, à nuire à l'ampleur de la mobilisation.



Dans le viseur du syndicaliste, qui s'est exprimé sur la chaîne de la TNT Public Sénat, le projet de suppression des régimes spéciaux de retraite à la SNCF. "On veut faire passer les cheminots pour des privilégiés", a-t-il déclaré.

Dans un entretien d'Emmanuel Macron, datant de juillet et rendu public mercredi - du "réchauffé", selon Martinez - le président évoque une éventuelle réforme de la SNCF, comprenant notamment une suppression des régimes spéciaux de retraite.

"M. Macron d'essayer d'opposer les citoyens entre eux"

Si le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, tente de rassurer en décrivant de simples "pistes de réflexion", Philippe Martinez met en doute l'innocence du calendrier. "On trouve ça assez surprenant, qu'à quelques jours d'une mobilisation de salariés du public et du privé, réapparaisse une nouvelle de ce type, a-t-il relevé. C'est une spécialité de M. Macron d'essayer d'opposer les citoyens entre eux."



En répondant aux questions de la chaîne publique, le secrétaire général de la CGT a défendu ce régime "particulier" de retraite de la SNCF, "financé uniquement par les cheminots", qui paieraient "plus de cotisations d'ailleurs dans leur régime que ce que paient l'ensemble des citoyens sur le régime général", selon lui. "Cela concerne les retraites, et la santé. Un cheminot qui part de la SNCF ne touche pas le chômage", rappelle-t-il également.





Pour Philippe Martinez, "c'est grave qu'un président de la République, qui est normalement là pour rassembler les citoyens, essaye en permanence de les diviser".