La France insoumise lance une "boîte à idées" avant sa convention nationale

La France insoumise (LFI) lance sa "boîte à idées" avant la convention nationale des 14 et 15 octobre. Chaque sympathisant pourra s'exprimer sur la construction du mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon. Cette consultation "a pour objectif de regrouper des contributions, des propositions, des idées, des témoignages d’expérience ou des bilans", est-il écrit sur son site. "Tous ces matériaux accumulés donneront lieu à des synthèses afin de faire évoluer notre réflexion collective et d’en faire ressortir les idées principales".



En 1.000 signes maximum, les signataires pourront s'exprimer sur quatre axes : "Quelles campagnes et quels thèmes d'actions pour la France insoumise ?" ; "Quelles modalités d'actions pour la France insoumise ?" ; "Quels outils pour faciliter la mise en mouvement ?" et "Quelle organisation pour le mouvement ?".

Lancement de la boîte à idées de la France insoumise pour préparer la convention d'octobre !

— La France insoumise (@FranceInsoumise) 16 août 2017

Pas d'organigramme officiel

La Convention nationale réunira des Insoumis tirés au sort et des représentants "des différents espaces du mouvement (espace des luttes, espace des groupes politiques, espace des livrets thématiques, etc...)".

Alors que le mouvement est encore jeune, la France insoumise veut établir ses "objectifs et axes d’action pour les mois qui viennent". Pour l'instant, elle ne possède pas d'organigramme officiel, comme l'a expliqué Manuel Bompard, directeur de campagne FI, au Parisien. "On veut avoir un mouvement qui ne se structure pas comme un parti, pas de façon pyramidale".



L'objectif est aussi de faire vivre les comités locaux de la France Insoumise, qui se sont développés pendant la campagne présidentielle. Avant cette convention nationale, le parti se réunira à Marseille pour ses "amphis d'été" entre le 24 et le 27 août.