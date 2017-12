Bourges : le voleur, pris de remord, revient sur ses pas

publié le 04/12/2017 à 13:40

Nous sommes à Bourges, où un voleur pris de remords revient sur ses pas. Le jeune malfrat, âgé de tout juste 16 ans, opérait rue Mirebeau samedi 2 décembre dans l'après-midi, en pleine zone piétonne et commerciale. Accompagné d'un comparse, il repère une femme de 70 ans qui fait son shopping, le sac à main bien en évidence. Le jeune homme surgit, arrache le sac et part en courant. La femme crie, la rue est alertée et un passant se lance à la poursuite du voleur. Il n'en faut guère plus pour impressionner le délinquant en herbe qui abandonne le sac, le jette par terre et disparaît.



La police arrive sur les lieux mais, alors que des témoins commencent à décrire l'adolescent, celui-ci refait surface, exactement là où il a commis son larcin. Les policiers l'interpellent et l'amènent au commissariat. C'est là que le jeune voleur explique qu'il a été pris de remords, et qu'il regrette son geste. Dans son casier, aucune trace d'antécédent judiciaire. Un passage éclair dans la délinquance donc, qui a entraîné la mansuétude du parquet. Relâché, le jeune home a reçu une simple convocation devant la déléguée du procureur.