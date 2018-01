publié le 04/01/2018 à 13:05

Un sans-abri a fait une découverte qui a changé sa destinée en ouvrant malencontreusement une porte située dans le terminal 2F de l'aéroport de Roissy, au début du mois de décembre. L'intéressé n'a manifestement pas eu beaucoup de scrupules lorsqu'il a trouvé deux sacs contenant des liasses de billets dans le local de la société Loomis, entreprise de transports de fonds, puisqu'il est parti avec le butin. Près d'un mois après le vol, la valeur des liasses emportée est revue à la hausse, comme le raconte Le Parisien.



"L' entreprise de transport de fonds Loomis a recompté les sommes qui ont été dérobées avant de découvrir que le voleur n'avait pas pris 300.000 euros mais 490.000 euros", a révélé au quotidien une source proche de l'affaire. Le sans-abri a été formellement identifié "parce qu'il avait déjà été contrôlé par les policiers de la police aux frontières (PAF). C'est un étranger, originaire d'Afrique du Nord, qui passait le plus clair de son temps dans l'aéroport de Roissy depuis plusieurs semaines."

Il a pu prendre un avion pour rentrer chez lui ou encore refaire sa vie au soleil. Une source proche de l'enquête Partager la citation





Seulement, bien qu'identifié, l'homme s'est volatilisé et reste introuvable. "Il est possible qu'il soit depuis passé par la Belgique ou dans n'importe quel autre pays européen et de là, il a pu prendre un avion pour rentrer chez lui ou encore refaire sa vie au soleil", souligne la même source.

Les enquêteurs ne peuvent pas compter sur la traçabilité des billets de banques dérobés, dépourvus de tout marquage. "Lorsque l'argent est déjà traité par le transporteur, précise un spécialiste, les employés peuvent y glisser une puce GPS, ou également un dispositif de marquage de billets avec de l'encre. Mais il semble que l'argent volé ce jour-là provenait d'une collecte fraîche et donc ces billets sont intraçables"



Le 8 décembre en fin d'après-midi, l'homme de 40 ans cherchait de quoi se nourrir dans l'aéroport quand il a ouvert sans le savoir la porte de la société Loomis en s'appuyant dessus. Il est ressorti "32 secondes plus tard" du local, "avec deux sacs de toile bleu ciel" contenant 490.000 euros, rappelle Le Parisien. Rapidement éloigné des caméras de vidéosurveillance, il coule peut-être, un mois plus tard, des jours paisibles bien loin de Roissy.