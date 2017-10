publié le 30/10/2017 à 07:41

Les Français ont changé d’heure ce week-end des 28 et 29 octobre mais les Américains, eux, passeront à l'heure d'hiver quelques jours plus tard. Le changement d’heure fait débat aux États-Unis, où la question des horaires est déjà un casse-tête permanent.



C’est un Américain à Paris qui a eu l’idée du changement d’heure. Benjamin Franklin, figure de la révolution américaine, envoyé comme ambassadeur à la cour de France. En 1784, il a l’idée de changer d’heure pour que les gens se lèvent plus tôt et économisent des bougies.

En 2018, cela fera un siècle que le changement d’heure a commencé à être appliqué aux États-Unis. Cela s’est fait progressivement mais certains États veulent l’abandonner. Et ça va encore compliquer le bazar des horaires.

Quatre fuseaux pour un pays

Il y a d'abord quatre fuseaux horaires. sur le continent. Quand il est minuit à l’heure de l’Est - New York Washington ou Miami -, il est 23 heures dans les zones d’heure centrale, Chicago et Houston, 22 heures dans l’heure des montagnes, Denver et Salt Lake City et 21 heures sur l’heure Pacifique, Los Angeles San Francisco Seattle. Plus l’Alaska, où il est 19h, et Hawai ou il est 17h. Déjà c’est pas simple.

Pour les avions, vous volez de New York vers la côte Ouest, vous avez une escale, mais vous ratez le deuxième avion parce que vous vous êtes trompé dans le décalage horaire - cela m’est déjà arrivé. Ou les programmes télés, par exemple le JT du soir, le présentateur doit réenregistrer des bouts 3 heures plus tard pour le mettre à jour pour la diffusion en différé sur la côte ouest. Rajoutez à cela le fait que la limite du changement d’heure ne correspond pas aux frontières des états, donc entre deux villages voisins du Dakota du Sud, de l’Indiana ou de la Floride, vous avez une heure de décalage horaire. Et pour simplifier encore tout ça Hawaï et l’Arizona gardent la même heure toute l’année.



Et cela va encore se compliquer avec ces débats sur le changement d’heure, puisque des élus des États du Maine et du Massachussets, en fait toute la pointe nord-est, envisagent de conserver l’heure d’été toute l’année. Cela veut dire qu’il seraient à l’heure dite "Atlantique", l’heure des provinces canadiennes de Nouvelle Écosse et du Nouveau Brunswick. Tout cela pour conserver une meilleure luminosité l’hiver, la nuit tombe à 16 heures à Boston, et donc cela a un effet sur le moral, la santé.

Pour un référendum sur le changement d'heure

Sauf qu’une partie de la grande banlieue de Boston se trouve dans le New Hampshire, qui serait donc à une autre heure. Même débat en Californie, où des élus évoquent la difficulté qu’ont les enfants et les personnes âgées à changer d’heure deux fois par an. Ils expliquent que c’est meilleur pour notre santé à tous de se coucher tôt. Ils voudraient qu’il y ait un référendum.



Mais, légalement, il faudrait qu’ils restent à l’heure d’hiver, donc ça ferait un coucher de soleil sur les plages de Los Angeles au mois d’août à 18h30, c’est absurde. Imaginez si on faisait pareil en France...