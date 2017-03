Changement d'heure : l'heure d'été arrive dans la nuit du 25 au 26 mars

publié le 25/03/2017 à 12:05

Les beaux jours ne sont plus très loin. Et si le thermomètre prend son temps pour remonter, le printemps est bien là et les journée s'allongent. Ce week-end, gardez vos montres près de vous. Dans la nuit du 25 au 26 mars, la France quittera définitivement l'heure d'hiver pour l'heure d'été pour la 40e année consécutive. À 2 heures du matin, il sera 3 heures du matin. Vous dormirez donc une heure de moins.





Ce changement bi-annuel s'effectue depuis 1976, au lendemain du choc pétrolier de 1973, catastrophique pour le pays. L'objectif : éviter la surconsommation d'électricité pour profiter de la lumière naturelle en soirée. Cela permet ainsi à la population française de profiter davantage du soleil. Aujourd'hui, les économies sont toutefois moindres : avec les lampes basse consommation, les led, la consommation d'électricité a baissé entre 40% et 80%.



Un rapport sur l'impact du changement d'heure a été commandé

Les économies d'énergie sont souvent minimisées. Alors pour en avoir le cœur net, la ministre de l'Écologie Ségolène Royal annonçait en mars 2015 la commande d'un rapport sur l'impact de ce changement d'heure. Le précédent rapport, daté de 2010, faisait alors état d'une économie de 440 gigawatt par heure, soit la consommation en éclairage d'une ville de 800.000 personnes (Marseille) pendant un an.

Changement d'heure : les Français doutent de l'impact sur les économies d'énergie qui en était la raison d'être.Le ministère va les vérifier — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 28 mars 2015

En tout cas, l'autre réelle problématique que pose ce changement d'heure est toujours la même, et ce depuis les années 70 : est-ce bon ou mauvais pour le sommeil ? La neurobiologiste Joëlle Adrien, présidente du conseil scientifique de l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), conseille, entre autres, sur Metronews de se lever plus tôt. Cela permet une meilleure transition pour notre horloge biologique.



Et comme chaque année, il faudra veiller à bien régler ses appareils. Si les objets connectés opèrent le changement d'heure de manière automatique, certaines horloges doivent être remontées manuellement.





Rappelons que la France n'est pas le seul pays à perturber ses horloges. 70 pays le font dans le monde. En 1998, l'Union Européenne a adopté ce changement d'heure dans le but de faciliter les échanges. L'Amérique du Nord s'y est également mise en 2007, le deuxième dimanche de mars.