publié le 22/04/2017 à 19:26

Quarante-huit heures après l'assassinat terroriste de Xavier Jugelé, un policier qui se trouvait en faction sur l'avenue des Champs-Élysées, une collecte "en soutien à sa famille", a été lancée par Corentin, un de ses collègues au sein de la 32e compagnie de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris.



"Xavier laisse un grand vide et un immense chagrin auprès de sa famille, ses amis et ses collègues. Ce drame affecte terriblement tous ceux qui l'ont côtoyé ainsi que l'ensemble des citoyens. Merci à tous ceux qui par un petit geste y participeront", est-il écrit sur le site qui héberge cette cagnotte. À 19 heures samedi 22 avril, plus de 19.500 euros avaient ainsi déjà été récoltés et près de 1.000 personnes avaient fait un don.

"C'est vraiment un appel à la solidarité, pour penser à la famille qu'il laisse derrière lui. Son décès va créer un énorme vide et même si ce n'est pas l'argent qui va combler ce vide, si au moins cela peut empêcher certains problèmes pécuniaires…", ajoute le gardien de la paix auprès de nos confrères de BFMTV. "Ce n'est pas une personne lambda qui est décédée, c'est un symbole de la France.je pense que beaucoup de personnes, pour qui Xavier était un inconnu, se sentent aussi meurtries."