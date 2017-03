Kamel distille sa magie à Bobino

publié le 23/03/2017 à 02:36

Kamel le Magicien est en spectacle au théâtre Bobino jusqu'au 23 avril. "J'aime la proximité avec mon public. Au-delà des tours de magie, ce que j'aime c'est l’interaction avec les gens", confie l'artiste qui s'est fait connaitre notamment sur Canal Plus où il a officié durant plus de 3 saisons dans "Le Grand Journal", aux côtés de Michel Denisot.



Si la vocation de Kamel le Magicien lui apparaît à 11 ans devant sa télé, il débute sa carrière en faisant de la street magie, c'est-à-dire en faisant des tours aux passants. "Le plus dur c'est d'aborder les gens et de les convaincre que je suis là pour les divertir", détaille-t-il. Mais son spectacle ne se borne pas à faire disparaître et réapparaître des objets, le tout est dynamisé par des sketchs. "J'ai essayé de mélanger plusieurs univers, le close-up qui est de la magie rapprochée, de la grande illusion mais aussi du mentalisme ou de la danse", confie l'artiste qui a participé au programme Danse avec les stars.

Au théâtre Bobino, du mardi au dimanche à 21 heures jusqu'au 23 avril.