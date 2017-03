"La Belle et la Bête", la sortie ciné à ne pas manquer

publié le 22/03/2017 à 00:53

L'adaptation filmée de La Belle et la Bête par Disney jouée par de vrais acteurs et des effets spéciaux, est en salles mercredi. C'est Emma Watson qui campe le rôle de Belle dans ce remake qui contient une connotation comédie musicale. Trois nouvelles chansons viennent d'ailleurs s'ajouter à la bande originale. Néanmoins, cela reste un beau film d'action qui plaira aux petits comme aux grands.



Alors que sa performance est déjà saluée par la critique, Emma Watson pourrait-elle envisager de rempiler pour un second volet? "Il y a tellement de choses à creuser dans l'histoire de La Belle et la Bête. Cela pourrait durer éternellement ! J'aimerais voir un film uniquement consacré à l'enfance de la Bête, un autre sur la relation de la Belle et de son père... Bref, il y a là une matière très riche", s’enthousiasme l'actrice, repérée il y a quelques années pour son rôle d'Hermione dans la saga Harry Potter. Outre-atlantique, l'adaptation a effectué un excellent démarrage au box-office.