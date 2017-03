Matmatah est de retour

publié le 17/03/2017 à 01:03

Ils avaient marqué le paysage musical français de la fin des années 90 avec notamment un tube imparable, "Lambé An Dro". Après presque 10 ans d'absence, les Bretons de Matmatah reviennent sur scène et dans les bacs avec un nouveau disque, "Plates Coutures", et un concert de "retrouvailles" à l'Olympia qui s'est tenu au début du mois de mars. "On ne savait pas tellement où on mettait les pieds quand on a annoncé notre reformation", confient-ils.



"On est quand même dans un métier où on peut être oublié très rapidement. Arriver comme ça sur une tournée avec toutes les salles complètes, c'est quasiment inespéré", déclare Stan, le chanteur. "On revient avec un album dont on est fier, et les gens le reçoivent très bien", ajoute Eric, le bassiste.

Sur "Plates Couture", le groupe montre qu'il tient à s'inspirer de l'actualité et du monde qui l'entoure. "Cela fait dix ans que l'on se s'est pas exprimé, dix ans qu'on observe le monde... On avait des choses à écrire. On fait des constats", déclarent-ils. Interrogé sur ce qui a poussé le groupe à reprendre son activité, Éric confie avoir "pris le temps d'avoir une vie normale avant de décider, un jour, de se retrouver. Le projet était de faire quelque chose pour les vingt ans du groupe".