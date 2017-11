publié le 23/11/2017 à 07:26

Des familles, des sans-abri, des sinistrés de l'assaut du RAID de Saint-Denis... Ce sont des centaines de personnes qui occupent toujours ce jeudi 23 novembre un gymnase près de l'Élysée à Paris. C'est la première action de la campagne d'hiver de association Droit au logement (DAL).



Ces personnes se sentent délaissés par l'État et les pouvoirs publics. Elles demandent aussi à ce qu'Emmanuel Macron tienne sa promesse sur le logement et que personne ne dorme dans la rue cet hiver. La mairie de Paris n'a pas demandé l'évacuation du gymnase. Aminata sans-logement depuis six mois témoigne au micro de RTL : "Comme toutes les personnes qui se présentent au DAL, on est dans une situation très précaire. Personnellement, je dors dans une voiture avec toute ma famille, on est six." Aminata et sa famille "se sont faits jeter par le 115" et doivent depuis six mois se débrouiller pour manger et se laver. "C'est une association de solidarité" affirme Aminata et selon elle personne en France ne doit dormir dehors. "On est pas là pour faire chier l'État mais un toit c'est la loi et je lâcherai pas".

Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du DAL, a confirmé l'aspect "symbolique" de l'action : "à vol d'oiseau on est à 30 mètres de l'Élysée". Il affirme que l'action pour "les 46 ménages" présents continuera "jusqu'à ce qu'il y ait des propositions pour l'ensemble des personnes sans-abris". Jean-Baptiste Eyraud veut que le président de la République respecte sa promesse concernant les sans-abris, afin que personne ne dorme dans la rue.