publié le 03/12/2017 à 03:42

Avec l'arrivée de l'hiver, la situation n'est que plus urgente. La Ville de Paris propose à l'État d'aménager deux nouveaux sites pour accueillir "des centaines de sans-abris", qui souffrent d'un manque de places en hiver, indique Ian Brossat, adjoint PCF au Logement de la mairie de Paris, dans le Journal du dimanche. "La situation reste très préoccupante. Selon le Samu social, seuls 30% des appels au 115 aboutissent à une proposition d'hébergement", ajoute l'élu municipal.



"Il faut donc changer de braquet. Cet été, le président de la République a dit qu'il ne voulait 'plus personne dans les rues'. Je lui réponds : chiche !", déclare l'adjoint d'Anne Hidalgo. Plusieurs solutions sont envisagées par la Ville : aménager le Val-de-Grâce, qui appartient au ministère des Armée, "vide depuis juin 2016, qui pourrait accueillir des sans-abri en attendant son réaménagement", ainsi qu'un terrain d'un peu plus de 1.000 m² situé à Neuilly-sur-Seine, copropriété de la Ville de Paris et des Beaux-Arts, "aujourd'hui utilisé comme parking par un club de tennis".

Un site qui, selon Ian Brossat, pourrait "se prêter à de l'hébergement modulaire". Et ce communiste d'affirmer qu'il ne s'agit pas, en choisissant Neuilly, de punir "les quartiers huppés". D'ailleurs, "les choses se passent bien" dans le 16e arrondissement où des logements pour SDF ont été installés en lisière du bois de Boulogne il y a un an, affirme l'adjoint. La Ville de Paris, qui dispose de 10.000 places d'hébergement d'urgence, va ouvrir "1.000 places supplémentaires dans le cadre du plan 'grand froid'" et "de nouveaux centres d'hébergement" à compter du 10 décembre, précise aussi Ian Brossat.