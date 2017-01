Mountain Men, les punks qui font du blues

Les Mountain Man sillonnent la France pour faire la promotion de leur dernier album aux accents blues et rock, "Black Market Flowers"

Les Mountain Men sont de retour avec Black Market Flowers, un album aux accents de road movies. Les mélodies matinées de rock et de blues sont polies par la batterie de Denis Barthes, ex-Noir Désir. "Je suis allé voir quelques vidéos sur YouTube et j'ai trouvé ça super", se rappelle l'artiste qui a rejoint le groupe en cours de route, ravi de collaborer avec ses "punks qui font du blues". Le Bordelais est également le producteur de ce dernier opus.



La batterie de Denis Barthes constitue une nouveauté, pour ce groupe plus prompt à enregistrer en acoustique. "Le vrai tournant, c'était de se dire 'on met une basse et une batterie' et on essaye d'électriser tout ça et d'amener une autre couleur", confie Mr Matt, le chanteur, au micro de RTL. Mais le batteur l'assure, son arrivée n'a pas changé l'essence du groupe. Il a simplement "essayé d'apporter quelque chose de plus rock".



Influencé par Georges Brassens, Ray Charles ou Metallica, Mr Matt se décrit comme "un boulimique de musique" qui ne se met pas de barrières. "Je me fiche des étiquettes, j'aime juste la musique", lâche-t-il. Les compères, accompagnés de leur harmoniciste australien, Yann, seront en concert ce jeudi 19 janvier au Café de la Danse à Paris dans le cadre de leur longue tournée.