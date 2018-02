publié le 04/02/2018 à 14:34

L'État va essayer d'apaiser lui-même la situation à Calais. Tandis que des affrontements d'une gravité exceptionnelle ont éclaté ce mois de janvier entre passeurs, migrants érythréens et afghans, l'exécutif donne le sentiment d'une grande impuissance. Christophe Castaner, invité du Grand Jury ce dimanche 4 février, estime que le changement de dispositif de distribution des repas peut améliorer la situation et précise que cette responsabilité sera du ressort de l'État, et non plus des associations présentes sur place, "dans les deux semaines".



"La bagarre a été déclenchée dans une zone de distribution de repas, affirme le secrétaire d'État en charge des Relations avec le Parlement, qui semble voir là le motif des tensions. Dans les deux semaines qui viennent, ces zones seront gérées par l'État à la place des associations", annonce-t-il.

Cet engagement avait été pris par le président de la République Emmanuel Macron lors de son déplacement dans la ville du Pas-de-Calais, toujours point névralgique de l'immigration en France, le 16 janvier. Les associations "n'ont pas les moyens d'organiser la sécurité sur des gens qui sont en tension parce que leurs conditions de vie sur place sont absolument épouvantables", justifie Christophe Castaner.

Si cette nouvelle a été bien accueillie par les associations, celle-ci mettent en garde le gouvernement quant à la lourdeur de cette responsabilité. "On en est satisfait car c'est quelque chose qui est très lourd, réagissait un représentant de l'Auberge des migrants au micro de RTL le 16 janvier. On dit simplement que cela va être difficile, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des tensions entre communautés", prévenait-il.