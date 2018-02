Calais : "On est sur une situation explosive", dit la maire Nathalie Bouchart

publié le 02/02/2018 à 00:11

De violents affrontements ont eu lieu ce jeudi 1er février à Calais entre des migrants Afghans et Érythréens. Quatre personnes ont été blessées par balle et sont entre la vie et la mort. Face à cette situation, Nathalie Bouchart, maire de Calais, affirme que sa ville ne peut plus supporter cette situation, alors que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est attendu sur place dans la nuit du 1er au 2 février. Elle évoque un "trouble à l'ordre public grave, qui met en péril leur vie, celle des forces de l'ordre, des membres des associations. On est sur une situation assez explosive et on ne peut plus accepter cela".



Nathalie Bouchart attend beaucoup de la venue de Gérard Collomb, comme elle l'explique au micro de RTL : "Je vais lui dire que, malheureusement, les faits encore une fois nous donnent raison (...) Les fauteurs de troubles doivent être sortis de l'ensemble du périmètre de cette zone frontière". "Je suis là pour rappeler au ministre de l'Intérieur qu'ici il y a des enjeux, il va porter une loi importante et il faut qu'on ait toute notre place dans la loi, pour mieux vivre demain et pour que les migrants aient une opportunité d'avenir".

On en a marre, on veut des décisions beaucoup plus fortes Nathalie Bouchart





La maire de Calais, membre du parti Les Républicains, montre un véritable ras-le-bol sur cette situation après les affrontements de ce jeudi après-midi. "On parle beaucoup des migrants, mais pas des Calaisiens, des entreprises, des associatifs. Les migrants qui se battent entre eux mettent en péril leur vie mais aussi celle des forces de l'ordre ou des habitants. Je dis à un moment donné que ça suffit".

"On a toujours assumé la sécurité de la population mais là on en a marre, on veut des décisions beaucoup plus fortes car on ne peut pas, en permanence, accepter cette dégradation des événements", conclut Nathalie Bouchard à quelques minutes de l'arrivée de Gérard Collomb.