Emmanuel Macron a tenu un discours de fermeté ce mardi 16 janvier à Calais, distribuant bons et mauvais points aux associations et aux forces de l'ordre. "Monsieur Macron a confirmé les orientations qui apparaissent à travers le projet de loi", estime François Guennoc, vice-président de l'association L’Auberge des migrants, qui a boycotté, avec d'autres associations, la rencontre avec le chef de l'État dans le Pas-de-Calais.



"Le fait qu'il vienne a Calais prouve qu'il prend ce dossier très au sérieux et tant mieux, et deuxièmement, il a annoncé que l'État allait prendre à sa charge la préparation et la distribution de repas. On en est satisfait car c'est quelque chose qui est très lourd. On dit simplement que cela va être difficile, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des tensions entre communautés (...). Il n'y a pas que des points négatifs dans sa visite", concède-t-il.

Emmanuel Macron demande aux associations d'être responsables et déplore les "mensonges" de certaines associations de défense des migrants qui selon lui "nuisent à notre efficacité collective". "On a entendu qu'il nous accusait de proposer aux migrants de rester à Calais en les dissuadant de rentrer dans le dispositif. C'est complètement faux, répond François Guennoc. Les personnes qui sont susceptibles d'avoir l'asile en France, on les encourage vivement à partir dans le dispositif d'accueil."

François Guennoc reconnaît au moins à Emmanuel Macron d'être fidèle à la politique d'immigration qu'il comptait mettre en place depuis le départ "C'est sa politique depuis des mois et qui est appliquée consciencieusement et chaque jour par la police, dès qu'il y a une tentative d'installation d'une bâche, encore plus d'une tente, arrive et fait mettre à la benne ce début de camp", ironise-t-il. Sur ce point, Emmanuel Macron appelle les forces de l'ordre à l'exemplarité et affirme que des enquêtes systématiques seront menées.



De son côté, l'Auberge des migrants continue son combat. "Il y a de solutions pour faire passer le nombre de migrants de 700 à 200, et peut-être à zéro" dans la lande de Calais, affirme François Guennoc.