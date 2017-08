publié le 25/08/2017 à 03:28

Une "dispute spirituelle". Voilà ce qui aurait poussé un quadragénaire à frapper sa femme, à coup de bible. Mardi 22 août, l'homme se présente au tribunal de Brest pour son jugement en comparution immédiate. En cause, les violences faites à sa femme le 20 août dernier, lors d'une dispute au domicile du couple, marié depuis 12 ans, à Morlaix. "L’homme, sous l’emprise de stupéfiants, frappe sa femme avec une bible, qu’il lui met dans la bouche. (...) Il finit par lui jeter du produit désinfectant au visage, et profère des insultes", rapporte le quotidien local Ouest-France.



C'est la fille du mari qui a appelé la police. Auditionnée au commissariat, la femme montre de nombreuses bosses et hématomes sur le corps. Elle explique alors à la police qu'elle vit avec son mari "selon les préceptes de la loi de Dieu", avant d'ajouter : "mon mari a autorité pour me remettre dans le droit chemin", rapporte Ouest France. Si la victime a refusé de porter plainte, le parquet avance toutefois la nécessité de "protéger cette femme malgré elle".

L'homme quant à lui, dans le box des accusés, a dénoncé "un tissu de mensonges". Le suspect, récidiviste, a été condamné à deux ans de prison ferme. Une décision contestée par l'individu, qui a promis de porter plainte.