Pascal Duvier, de garde du corps des stars à vedette sur Net

C'est après l'agression de Kim Kardashian à Paris que le visage de Pascal Duvier a fait le tour du monde. Pour son rôle de garde du corps, mais aussi pour quelques polémiques...

Crédit : Simon Decleves/SIPA Pascal Duvier a été le garde du corps de Kim Kardashian de 2014 à son agression à Paris en octobre 2016.

par Lucie Valais publié le 06/01/2017 à 15:56

Il suit les stars à la trace. Pascal Duvier est devenu le garde du corps le plus célèbre de la planète, pour le meilleur comme pour le pire (et surtout pour le pire). C'est après le braquage de Kim Kardashian à Paris que le visage du bodyguard a fait le tour du monde. Absent pendant cette fameuse nuit d'octobre, quand la star de télé-réalité a été agressée à son hôtel particulier, c'est Pascal Duvier qui a finalement attiré tous les regards, et pas seulement parce qu'il mesure 1m93 et pèse 119kg.



Il avait d'ailleurs assuré qu'il retrouverait les agresseurs de sa cliente, dont il protège la famille depuis 2014. Outre Kim Kardashian, le garde du corps a aussi assuré la protection de David Guetta, Justin Timberlake, Cara Delevingne, Nick Jonas ou Katy Perry.



Autant de stars qui ont rendu le bodyguard célèbre, devenant lui aussi, à moindre échelle, une star du Web. Très présent sur les réseaux sociaux, Pascal Duvier comptabilise plus de 65.000 abonnés sur Instagram, et 14.000 sur Twitter.

Pascal Duvier, star des réseaux sociaux

Aussi étonnant que cela puisse paraître - on pourrait penser qu'un garde du corps est censé se faire discret -, Pascal Duvier est omniprésent sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, le bodyguard inonde ses comptes de publications sur le Net. Sur Instagram, ses abonnés profitent de vidéos où il soulève un pneu de tracteur à mains nues, ou qui coupe une pomme à la force de ses doigts.



On y trouve également beaucoup de photos de ses deux filles, qu'il surnomme ses "babies". Pascal Duvier publie ses clichés de vacances, et quelques détails de son travail, notamment sur les stars qu'il protège. "Sur ces images vous me voyez avec l'incroyable Fergie, à plusieurs occasions en 2016. Je travaille pour elle depuis 2005", légende-t-il par exemple.



Sur Twitter, le bodyguard partage humeurs et punchlines. Dans une - parmi tant d'autres -, il écrit : "Abandonner n'est pas écrit dans mon code génétique".

Un garde du corps au cœur de polémiques

Publiquement accablé pour ne pas avoir été capable de défendre Kim Kardashian lors de son agression à Paris, le garde du corps avait fait les choux gras de la presse à scandale. Absent, Pascal Duvier avait dû essuyer les critiques pour avoir laissé sa cliente sans protection. La vedette de télé-réalité l'avait finalement congédié après le braquage et son retour aux États-Unis.



Mais Pascal Duvier a également fait les gros titres pour une tout autre affaire. En octobre dernier, après avoir été écarté de la sécurité du clan Kardashian, le Daily Mail rapporte que sa femme l'aurait accusé de violences conjugales. Un scandale qui entache un peu plus l'image du bodyguard, déjà dans la tourmente.



Madame Duvier avait expliqué au magazine américain que son époux l'aurait violemment frappée et ce, devant leurs trois filles, âgées de 8, 10 et 15 ans. Pascal Duvier avait alors répliqué, en accusant sa femme de troubles mentaux et d'alcoolisme.