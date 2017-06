Braquage de Kim Kardashian : "Je suis une victime", proteste son chauffeur

"Je suis soupçonné, je suis choqué et je me dis qu'il y a une trahison", témoigne Michaël, le chauffeur de Kim Kardashian

publié le 07/06/2017 à 07:32

Le 2 octobre dernier Michaël, le chauffeur de Kim Kardashian, ramène la star américaine à son hôtel particulier rue Tronchet à Paris, quelques heures avant son braquage. Rapidement, il est soupçonné par les enquêteurs d’avoir donné des informations aux braqueurs avant qu’ils ne mènent l’action. Le 9 janvier dernier, il fait partie des 17 interpellés par la brigade de la répression du banditisme (ou BRB) de la police judiciaire parisienne. Il va rester quelques 36 heures de garde à vue. Il est depuis totalement blanchi. La garde à vue est une épreuve durant laquelle il se retrouve assis côte à côte avec les braqueurs.



Il décrit le choc d’être interpellé à 6 heures du matin chez lui, devant sa femme et ses deux enfants endormis. En sortant de garde à vue, il découvre l’ampleur de la tempête médiatique. Le braquage Kardashian est l’affaire la plus médiatisée de l’année, il découvre que son prénom et son nom sont sortis partout. Il est innocenté par la police mais beaucoup d’articles en France et aux États-Unis continuent à le présenter comme coupable. Les journalistes font le pied de grue devant chez lui, certains parviennent à trouver les numéros de téléphone de ses proches.

Les conséquences directes sur son travail

Michael est chauffeur VIP, il dirige même l’entreprise qu’il a fondée. En avril dernier, il doit - c’est la procédure habituelle - demander à renouveler son habilitation pour accéder à certaines zones sécurisées de Roissy, aux endroits où il récupère ses clients VIP. Pour la première fois, on lui refuse son habilitation et il découvre effaré que le préfet délégué pour la sécurité de Roissy refuse son habilitation à cause de l’affaire Kardashian, première surprise. Seconde surprise, il découvre pourquoi on lui refuse.

Sur un fichier de police qui le concerne, un fichier qui n’est pas un document officiel, il s’aperçoit qu’il est présenté comme auteur des faits de braquage alors qu’il a été totalement innocenté. Il est abasourdi et obligé de faire une réclamation pour récupérer son droit de travailler normalement, mais demeure choqué de s’apercevoir qu’il est toujours présenté à tort comme suspect.