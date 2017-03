publié le 17/03/2017 à 10:55

C'est une fête qui a mal tourné pour Kendall Jenner, la demi-soeur de Kim Kardashian. Mercredi soir, la jeune femme, qui défile pour les plus grands couturiers de la planète mode, organisait une soirée dans sa villa de Los Angeles, comme le rapporte le site TMZ. À minuit, Kendall Jenner sort de chez elle pour poursuivre la soirée ailleurs. Une heure plus tard, en rentrant dans sa villa, la mannequin remarque que son tiroir à bijoux était ouvert et qu'une partie de son contenu avait disparu. Elle appelle immédiatement la police qui se rend sur place.



Rapidement, les professionnels remarquent qu'il n'y a aucun signe d'infraction. Ce qui laisserait penser que les cambrioleurs avaient les clefs du domicile ou auraient bénéficié d'un complice à l'intérieur pendant la fête... D'après l'enquête, les voleurs savaient exactement où se trouvait la boite à bijoux de Kendall Jenner, qui n'a pas commenté l'affaire.

C'est une histoire qui fait écho à celle de Kim Kardashian. En octobre dernier, la star de télé-réalité s'était fait dérober ses bijoux et ligotée par les malfrats, pendant son séjour dans un hôtel parisien, durant la Fashion Week. Le montant du butin s'élevait à 9 millions d'euros. Ils avaient pu entrer dans sa chambre déguisés en faux agents de police.